Київрада прийняла бюджет столиці на наступний рік: за що проголосували депутати

Видатки головного фінансового документу плануються на рівні 82 млрд грн, а доходи — тільки 69 млрд грн

Київська міська рада на засіданні 14 грудня прийняла за основу і в цілому бюджет столиці на 2024 рік з рекомендаціями бюджетної комісії, зауваженнями юристів і правками міського голови. Відповідне рішення депутатський корпус ухвалив 80 голосами (при 62 необхідних), передає журналіст "Телеграфу".

Згідно з проєктом рішення, видаткова частина бюджету-2024 складе 82,3 мільярда гривень, в той час, як доходи складуть лише 68,85 млрд грн. По загальному фонду бюджету передбачається профіцит в 8,6 млрд грн, в той час, як спецфонд планується дефіцитним (21,28 млрд).

Слід зазначити, що загальний обсяг головного кошторису міста знизиться на 8% в порівнянні з цьогорічним бюджетом: доходи впадуть з нинішніх 74,45 млрд грн до 68,85 млрд, в тому числі по загальному фонду (з 69,54 млрд грн до 66,34 млрд грн) та по спеціальному (з 4,94 млрд грн до 2,5 млрд грн).

На сферу освіти заклали видатки — 27,2 млрд грн. На транспортну галузь міста — понад 23,8 млрд грн. На житлово-комунальну сферу передбачили понад 8,2 млрд грн. На соціальний захист — майже 7,8 млрд грн, а на сферу медицини — майже 6 млрд грн.

Зазначимо, на міську цільову програму "Захисник Києва" планується виділення 1 млрд грн, хоча голова бюджетної комісії Андрій Вітренко пропонував збільшити цю суму до 2,5 млрд грн, "оскільки кошти на це в бюджеті можна знайти". Однак більшість міськради не підтримала збільшення цієї витратної статті.

Примітно, що до проєкту головного кошторису міста від депутатів загалом надійшло 1059 правок з видатковими статтями на суму в 400 млрд грн. Втім переважну більшість депутатських бюджетних ініціатив Київрада відхилила.

Разом з тим, згідно з додатками до проєкту бюджету-2024, на утримання усіх органів влади в Києві планують витратити більше 1 млрд грн. Зокрема, на секретаріат Київської міськради планується виділити 394,34 млн грн, а на утримання Київської міської державної адміністрації — ще 879,34 млрд грн.

Голова бюджетної комісії Андрій Вітренко, коментуючи скандали довкола бюджету-2024, заявив наступне: "Чи задоволений я як голова бюджетної комісії формуванням бюджету? Ні! Чи задоволений я тим, як цей бюджет приймався? Ні! Чи задоволений я як депутат кількістю коштів, виділених на ЗСУ? Ні, ні і ще раз ні! Хотів би нагадати, що не треба перетворювати зал Київради в політичний цирк".

Ще один скандал виник у сесійній залі через те, що в головному кошторисі міста на наступний рік не знайшли коштів на фінансування ліквідації наслідків аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" і "Деміївська".

Як повідомлялось, сьогодні під стінами міськради проходила акція протесту проти "урізання" витрат на ЗСУ з 7 млрд грн до 1 млрд грн.

Також "Телеграф" писав, як мер Києва Віталій Кличко нещодавно скаржився, що рішення Верховної Ради позбавити місцеві бюджети військового податку на доходи фізосіб (ПДФО) із зарплат військових сильно вдарило по бюджету Києва.