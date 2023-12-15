Будівництво метро на Виноградар остаточно зупинилось

Метробудівці з невідомих причин заморозили будівельні роботи на ділянці в напрямку "Мостицької"

У Києві будівництво метро на житловий масив Виноградар остаточно зупинилося, жодних активних робіт з прокладання тунелів і облаштування перегонів на ділянці від станції метро "Сирець" не ведуть. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив відомий дигер, києвознавець Кирило Степанець.

"Недавно був у районі будівництва ділянки до "Мостицької" і можу з впевненістю сказати, що будівництво метро на Виноградар вже не ведеться. Будівельні роботи там точно призупинені з відповідними наслідками", — розказав він, коментуючи стан шахт метрополітену на Сирці в контексті безпеки та ризиків повторення аварії по типу тої, що сталася в районі станції "Либідська".

З яких причин метробудівці заморозили прокладання тунелів в напрямку майбутньої станції "Мостицька" і далі, невідомо.

Зазначимо, заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук розказував "Телеграфу", що у вересні 2023-го на будівельному майданчику 213біс нібито ще проводили перебазування машин і механізмів з подальшим виконанням налагоджувальних робіт. Працівники "Київметробуду" здійснювали це для "продовження виконання будівництва двоярусних тунелів, відповідно до затвердженої проєктної документації".

Як відомо, напередодні Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік, у якому на будівництво метро в напрямку Виноградаря передбачається ще понад 320 млн гривень.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар стартувало ще в березні 2019 року. Тоді метробудівці почали зводити першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди". Це ділянка протяжністю 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої пролягає на глибині 40 метрів. При цьому частина перегону має проходити у зсувонебезпечній місцині з численними ґрунтовими водами та під річкою Сирець.

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги зросла до 6,3 млрд гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію в кінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го строк здачі проєкту перенесли на 2023 р. Тепер же строки запуску двох станції зміщують вже на 2024-й.

Питання щодо побудови нових станцій на Виноградар актуалізувалось після аварії на синій гілці метро, де довелось обмежити рух між станціями "Деміївська" та "Теремки". Причина в потраплянні значної кількості підземних вод в тунель метро.

Але ця аварія, на жаль, може бути не останньою.