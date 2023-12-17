Над "затопленою" станцією метро у Києві нова НП: ексклюзивні фото та відео

У районі вже ведуться ремонтні роботи

У Києві в районі станції метро "Деміївська" кіоски почали йти під землю. Ця станція разом із п’ятьма іншими на "синій гілці" постраждали через нещодавнє підтоплення.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфа", який побував на місці події та показав, що на тротуарі з’явилися помітні тріщини, а біля однієї з електричних опор утворилася воронка.

Слід зазначити, що будівельники вже перекрили значну ділянку місцевості за кіосками й почали там роботи зі зміцнення конструкцій. Офіційних коментарів із цього приводу не надходило.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Як повідомлялося раніше, 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

Своєю чергою "Телеграф" повідомляв про те, що відомий дігер Кирило Степанець розповів, що насправді відбувається у столичній підземці.