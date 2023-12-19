Закроют ли в Киеве часть "красной" ветки метро: комментарий КГГА

Жителей и гостей столицы просят успокоиться

Во вторник, 19 декабря, в КГГА заявили о том, что в следующем году в Киеве планируется проведение работ по усилению опор моста Метро, однако это никак не повлияет на работу столичного метрополитена. "Красная" ветка будет функционировать в штатном режиме.

Людей призвали не паниковать и доверять информации только из официальных источников. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале КГГА со ссылкой на заявление директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора.

Так, по его словам, в Киеве никто не собирается останавливать движение по мосту и "красная" ветка метрополитена будет работать в штатном режиме.

Напомним, ранее председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире национального телемарафона заявил о том, что метро мост уже около двух лет находится в достаточно "уставшем" состоянии.

По его словам, в бюджете Киева на 2024 год заложены средства на проведение работ, связанных с изучением состояния моста. И если комиссия решит, что эксплуатировать объект опасно, то "красную" линию метро, которая соединяет левый и правый берег Киева, частично остановят. Такой сценарий чиновник назвал "апокалиптическим".

"Это, как по мне, апокалиптический сценарий, потому что мы все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, что их катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", — заявил Витренко.

Схема киевского метрополитена

Для справки: Мост Метро — первый метромост через Днепр в Киеве, который был открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение было возведено для движения поездов метрополитена (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам).

Мост Метро — первое в мире по размерам прогонов арочное сооружение на сухих стыках. Консоли сложены из отдельных железобетонных блоков, соединённых металлическими болтами.

Мост Метро вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха — Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

Ранее "Телеграф" о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" продолжает проседать, а в КГГА успокаивают людей (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демиевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться. На данный момент, здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.

Позже стало известно о том, что в местах самых глубоких провалов грунта над тоннелем станции метро "Демиевская", которая ранее из-за подтопления была закрыта вместе с пятью другими станциями "синей ветки", специалисты пробурили скважины. Здесь начали проводить геологические исследования, результаты которых помогут оценить масштабы произошедшего.