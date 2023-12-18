Еще две станции метро в Киеве закроют? В КГГА сделали заявление

Важную информацию для многих жителей столицы озвучили чиновники

В Киеве может начаться ремонт еще на одном участке Оболонско — Теремковской линии столичной подземки, однако во время проведения работ закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" не планируется. Плановый ремонт, по предварительным данным, будет проведен здесь летом 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен". По словам чиновников, специалисты ведут постоянное наблюдение "за состоянием тоннельных сооружений на всех участках линий метрополитена, особенно построенных в сложных инженерно-геологических и гидро-геологических условиях".

Уточняется, что отрезок между станциями "Тараса Шевченко" (Подольский район) и "Почайна" (Оболонский район) действительно нуждается в проведении планового ремонта, однако закрытие станций во время выполнения работ не планируют. Ремонт проведут летом 2024 года.

Стоит отметить, что ранее начальник столичной подземки Виктор Брагинский в интервью OBOZ.UA. рассказывал о том, что перегонный тоннель между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время ремонта все-же планируют перекрыть.

"Тоннель меняет габариты: становится эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет. Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ. Ремонты — нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", — рассказывал руководитель КП в интервью.

Станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" закрывать не планируют

После этого, "Телеграф" обратился с информационным запросом к заместителю начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрию Пинчуку и попросил его рассказать о состоянии станций метро "Почайна" и "Тараса Шевченко". В метрополитене сообщили редакции о реальном физическом износе тоннелей в двух районах столицы, однако о закрытии станций на время ремонта речи уже не было.

"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие производит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", — рассказал топ-менеджер.

В целом же, по его словам, специалисты КП проводят наблюдение и надзор за техническим состоянием объектов метрополитена, в соответствии с действующей нормативной документацией.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Ответ на запрос "Телеграфа"

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря экстренно перекрыли движение на шести станциях метро синей ветки. Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около шести месяцев и будут проводиться наземным способом.

Напомним также, что известный столичный диггер Кирилл Степанец в интервью "Телеграфу" рассказывал, что действительно происходит в столичной подземке, какой могла быть настоящая причина ЧП на "Лыбедской", а также какую станцию зеленой ветки постоянно подтапливало 15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грунт над метро "Демиевская" продолжает проседать: в КГГА успокаивают (видео). На данный момент, здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.