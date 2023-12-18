В Киеве закроют на ремонт еще один участок метро: где, когда и как надолго

В метрополитене сообщили "Телеграфу" о физическом износе тоннелей в двух районах столицы

В Киеве на фоне проблем с перегонным тоннелем между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" синей ветки метро может начаться ремонт еще на одном участке Оболонско-Теремковской линии столичной подземки. Об этом на информационный запрос "Телеграфу" сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

— В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие производит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены, — рассказал топ-менеджер.

В целом же, по его словам, специалисты КП проводят наблюдение и надзор за техническим состоянием объектов метрополитена, в соответствии с действующей нормативной документацией.

Ранее начальник столичной подземки Виктор Брагинский уточнял, что есть проблемы на отрезке между станциями "Тараса Шевченко" (Подольский район) и "Почайна" (Оболонский район). Этот тоннель строили в 1980-х годах, и он был экспериментальным, поэтому на этом участке есть определенные особенности. Брагинский объяснял, что этот участок метрополитена планировали закрыть летом 2024-го для проведения капремонта.

"Тоннель меняет габариты: становится эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет. Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ. Ремонты — нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", — рассказывал руководитель КП в интервью OBOZ.UA.

Как известно, станции "Почайна" (до 2018 года "Петровка") и "Тараса Шевченко" открыли одновременно еще в советское время — 19 декабря 1980 года. Глубина залегания этих станций составляет 6 метров и 7 метров соответственно.

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря экстренно перекрыли движение на шести станциях метро синей ветки. Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около шести месяцев и будут проводиться наземным способом.

Напомним также, что известный столичный диггер Кирилл Степанец в интервью "Телеграфу" рассказывал, что действительно происходит в столичной подземке, какой могла быть настоящая причина ЧП на "Лыбедской", а также какую станцию зеленой ветки постоянно подтапливало 15 лет.