У Києві закриють на ремонт ще одну ділянку метро: де, коли і як надовго

В метрополітені повідомили "Телеграфу" про фізичну зношеність тунелів в двох районах столиці

У Києві на тлі проблем з перегінним тунелем між станціями "Либідська" та "Деміївська" синьої гілки метро може початися ремонт на ще одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.

— У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені, — розказав топменеджер.

Загалом же, за його словами, фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об’єктів метрополітену згідно з чинною нормативною документацією.

Зазначимо, раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський уточнював, що є проблеми на відрізку між станціями "Тараса Шевченка" (Подільський район) і "Почайна" (Оболонський район). Цей тунель будували у 1980-х роках, і він був експериментальним, через що на цій ділянці є певні особливості. Брагінський пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

"Тунель змінює габарити: стає еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів нема. Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт. Ремонти — нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро", — розказував керівник КП в інтерв'ю OBOZ.UA.

Як відомо, станції "Почайна" (до 2018 року "Петрівка") і "Тараса Шевченка" відкрили одночасно ще за радянських часів — 19 грудня 1980 року. Глибина залягання цих станцій становить 6 метрів та 7 метрів відповідно.

Як повідомлялось, у Києві 8 грудня екстрено перекрили рух на шести станціях метро синьої гілки. Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і будуть проводитись наземним способом.

Нагадаємо також, що відомий столичний дигер Кирило Степанець в інтерв'ю "Телеграфу" розповідав, що насправді відбувається у столичній підземці, якою могла бути справжня причина НП на "Либідській", а також на яку станцію зеленої гілки постійно підтоплювало 15 років.