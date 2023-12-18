Ґрунт над метро "Деміївська" продовжує просідати: у КМДА заспокоюють (відео)

На місці події вже ведуться ремонтні роботи

У понеділок, 18 грудня, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися. На даний момент тут перекрили тротуари і закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.

Крім цього, торгові павільйони колишнього Деміївського ринку, через провалля, почали буквально йти під землю. Як зараз виглядає асфальт на аварійній ділянці показали в ефірі телеканалу "1+1".

Так, провали ґрунту були помічені біля колишнього Деміївського ринку над тунелем станції метро "Деміївська", яка разом із п’ятьма іншими станціями на "синій гілці" постраждали через нещодавнє підтоплення та була в екстреному порядку закрита.

Будівельники вже перекрили значну ділянку місцевості за кіосками та почали проводити там роботи зі зміцнення конструкцій. На ділянках, де ґрунт просів найбільше, було перекрито рух для пішоходів, а частину торгових павільйонів закрили. Крім цього, над станцією метро "Деміївська" закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.

Варто зазначити, що у прес-службі КМДА відреагували на те, що сталося, і поспішили заспокоїти городян. За словами чиновників, насправді просадка ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулася ще до закриття шести станцій "синьої" гілки метро.

"Одразу за ним було встановлено посилений постійний нагляд та контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували", — наголошується в повідомленні.

Ґрунт почав провалюватися в районі Деміївського ринку

Наразі, кажуть у міськраді, стан тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стабілізовано та повністю контролюється.

"Профільні фахівці проводять роботи з облаштування посилювальних конструкцій та локалізації течій. Поява нових деформацій та тріщин не спостерігається", — резюмували у КМДА.

Як повідомлялося раніше, 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція вже прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

У свою чергу "Телеграф" повідомляв про те, що відомий дігер Кирило Степанець розповів, що насправді відбувається у столичній підземці.

"Зараз розпускають багато різних панічних чуток. Людям, напевно, не вистачає війни, тому вони хочуть зовсім завести інших у депресію. Насправді не все так погано", — заявив дігер.