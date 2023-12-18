Грунт над метро "Демиевская" продолжает проседать: в КГГА успокаивают (видео)

На месте происшествия уже ведутся ремонтные работы

В понедельник, 18 декабря, над тоннелем столичной станции метро "Демиевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться. На данный момент, здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.

Кроме этого, торговые павильоны бывшего Демиевского рынка начали в буквальном смысле слова уходить под землю. Как на данный момент выглядит аварийный участок показали в эфире телеканала "1+1".

Так, провалы грунта были замечены возле бывшего Демиевского рынка над тоннелем станции метро "Демиевская", которая вместе с пятью другими станциями на "синей ветке" пострадали из-за недавнего подтопления и была в экстренном порядке закрыта.

Строители уже перекрыли значительный участок местности за ларьками и начали проводить там работы по укреплению конструкций. На участках, где грунт просел больше всего, было перекрыто движение для пешеходов, а часть торговых павильонов закрыли. Кроме этого над станцией метро "Демиевская" закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.

Стоит отметить, что в пресс-службе КГГА отреагировали на произошедшее и поспешили успокоить горожан. По словам, чиновников, на самом деле просадка грунта вблизи станции метро "Демиевская" произошла еще до закрытия шести станций "синей" ветки метро.

"Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом, критических изменений специалисты не зафиксировали", — отмечается в сообщении.

В настоящее время, говорят в горсовете, состояние тоннеля между станциями метро "Демиевская"-"Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется.

"Профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается", — резюмировали в КГГА.

Грунт начал проваливаться в районе Демиевского рынка

Как сообщалось ранее, 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция уже пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

В свою очередь "Телеграф" сообщал о том, что известный диггер Кирилл Степанец рассказал, что на самом деле происходит в столичной подземке.

"Сейчас распускают много разных панических слухов. Людям, наверное, не хватает войны, поэтому они хотят совсем завести других в депрессию. В действительности не все так плохо", — заявил диггер.