Все под контролем? Власти Киева прокомментировали просадку грунта над "затонувшими" станциями метро

Состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская" стабилизировано

Власти Киева официально прокомментировали новое ЧП в районе станции метро "Демеевская", которая вместе с пятью другими на "синей ветке" пострадали из-за недавнего подтопления. Там заявили, что все под контролем.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. По словам, чиновников, на самом деле просадка грунта вблизи станции метро "Демеевская" состоялась еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

"Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом, критических изменений специалисты не зафиксировали", — отмечается в сообщении.

В настоящее время, говорят в горсовете, состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется.

"Профильные специалисты проводят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается", — резюмировали в КГГА.

Напомним, что 17 декабря в районе станции метро "Демеевская" ларьки начали уходить под землю. Корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте происшествия, показал, что на тротуаре появились заметные трещины, а возле одной из электрических опор и вовсе образовалась воронка.

Репортаж с места событий вы можете увидеть в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.