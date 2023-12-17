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Все під контролем? Влада Києва прокоментувала просідання ґрунту над "затонулими" станціями метро

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Ян Доброносов, "Телеграф" Новина оновлена 17 грудня 2023, 19:06

Стан тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стабілізовано

Влада Києва офіційно прокоментувала нову НП в районі станції метро "Деміївська", яка разом із п’ятьма іншими на "синій гілці" постраждала через нещодавнє підтоплення. Там заявили, що все під контролем.

Про це повідомляє прес-служба КМДА. За словами чиновників, насправді просадка ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулася ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

"Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували", — наголошується в повідомленні.

Наразі, кажуть у міськраді, стан тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стабілізовано та повністю контрольований.

"Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається", — резюмували у КМДА.

Нагадаємо, що 17 грудня в районі станції метро "Деміївська" кіоски почали йти під землю. Кореспондент "Телеграфа", який побував на місці події, показав, що на тротуарі з’явилися помітні тріщини, а біля однієї з електричних опор утворилася воронка.

Репортаж з місця подій ви можете побачити у матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

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#Україна #Київ #Метро