Ще дві станції метро у Києві закриють? У КМДА зробили заяву

Важливу інформацію для багатьох жителів столиці озвучили чиновники

У Києві може розпочатися ремонт ще на одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки, проте під час проведення робіт закриття перегону між станціями метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" не планується. Плановий ремонт тут, за попередніми даними, буде проведено влітку 2024 року.

Про це повідомили у прес-службі КМДА із посиланням на КП "Київський метрополітен". За словами чиновників, фахівці ведуть постійне спостереження "за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній метрополітену, особливо збудованих у складних інженерно-геологічних та гідрогеологічних умовах".

Уточнюється, що відрізок між станціями "Тараса Шевченка" (Подільський район) та "Почайна" (Оболонський район) справді потребує проведення планового ремонту, проте закриття станцій під час виконання робіт не планують. Ремонт проведуть улітку 2024 року.

Слід зазначити, що раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський в інтерв’ю OBOZ.UA. розповідав про те, що перегінний тунель між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченко" на час ремонту все-таки планують перекрити.

"Тунель змінює габарити: стає еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає. Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт. Ремонти — нормальна ситуація, їх проводять у всіх країнах, де є метро", — розповідав керівник КП у інтерв’ю.

Станції "Почайна" та "Тараса Шевченка" закривати не планують

Після цього "Телеграф" звернувся з інформаційним запитом до заступника начальника КП "Київський метрополітен" Дмитра Пінчука і попросив його розповісти про стан станцій метро "Почайна" та "Тараса Шевченка". У метрополітені повідомили редакції про реальну фізичну зношеність тунелів у двох районах столиці, проте про закриття станцій на час ремонту мови вже не йшла.

"У зв’язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по І-й головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка". Підприємство проводить закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд. Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", — розповів топ-менеджер.

Загалом, за його словами, фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об’єктів метрополітену, відповідно до чинної нормативної документації.

Відповідь на запит "Телеграфа"

Відповідь на запит "Телеграфа"

Як повідомлялося, у Києві 8 грудня екстрено перекрили рух на шести станціях метро синьої гілки. Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців та проводитимуться наземним способом.

Нагадаємо також, що відомий столичний дігер Кирило Степанець в інтерв’ю "Телеграфу" розповідав, що справді відбувається у столичній підземці, якою могла бути справжня причина НП на "Либідській", а також яку станцію зеленої гілки постійно підтоплювало 15 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ґрунт над метро "Деміївська" продовжує просідати: у КМДА заспокоюють (відео). На даний момент тут перекрили тротуари і закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.