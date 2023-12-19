Апокалиптический сценарий: в Киеве могут закрыть еще часть метро

Неутешительная информация для жителей столицы

Во вторник, 19 декабря, стало известно о том, что часть "красной" ветки столичного метрополитена, которая является старейшей в Киеве, может быть остановлена. Это произойдет в том случае если специальная комиссия, после проведения исследования, подтвердит аварийное состояние метро моста.

В бюджете Киева на 2024 год заложены средства на проведение работ, связанных с изучением состояния моста. И если комиссия решит, что эксплуатировать объект опасно, то "красную" линию метро, которая соединяет левый и правый берег Киева, остановят. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

Чиновник отметил, что в течение последних двух лет было известно о том, что метро мост находится в достаточно "уставшем" состоянии, но никому до этого не было дела.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали этот факт. Если покажет экспертиза, что мост метро надо будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации и создание соответствующих поисковых работ", — отметил Витренко.

Чиновник утверждает, что, если исследования покажут, что путепровод эксплуатировать в его нынешнем состоянии опасно, то его закроют для проезда. Это неизбежно приведет к возникновению невероятного транспортного коллапса в столице.

"Это, как по мне, апокалиптический сценарий, потому что мы все понимаем, какое значение имеют мосты для города Киева, что их катастрофически не хватает. Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", — признали в Киевсовете.

Схема Киевского метро

Для справки: Мост Метро — первый метромост через Днепр в Киеве, который был открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение было возведено для движения поездов метрополитена (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам).

Мост Метро — первое в мире по размерам прогонов арочное сооружение на сухих стыках. Консоли сложены из отдельных железобетонных блоков, соединённых металлическими болтами.

Мост Метро вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха — Гидропарком.

На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

Мост метро в Киеве

Как сообщалось ранее, 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

Спустя некоторое время стало известно о том, что над "затопленной" станцией метро в Киеве произошло новое ЧП: эксклюзивные фото и видео. На месте происшествия побывал наш корреспондент, который показал, что на тротуаре появились заметные трещины, а возле одной из электрических опор и вовсе образовалась глубокая воронка.

"Телеграф" также сообщал и о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" продолжает проседать, а в КГГА успокаивают людей (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демиевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться. На данный момент, здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.