Апокаліптичний сценарій: у Києві можуть закрити ще частину метро

Невтішна інформація для мешканців столиці

У вівторок, 19 грудня, стало відомо про те, що частина "червоної" гілки столичного метрополітену, яка є найстарішою у Києві, може бути зупинена. Це станеться в тому випадку, якщо спеціальна комісія після проведення дослідження підтвердить аварійний стан метро мосту.

В бюджеті Києва на 2024 рік передбачено кошти на проведення робіт, пов'язаних з вивченням стану мосту. І якщо комісія вирішить, що експлуатувати об'єкт небезпечно, то "червону" лінію метро, яка з'єднує два береги, зупинять. На цьому наголосив голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.

Чиновник зазначив, що протягом останніх двох років було відомо про те, що метро міст знаходиться в досить "втомленому" стані, але нікому до цього не було діла.

"Два роки на це ніхто не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо покаже експертиза, що міст метро треба буде закривати, зараз виділено кошти на розробку проектно-кошторисної документації та створення відповідних пошукових робіт", — зазначив Вітренко.

Чиновник стверджує, що, якщо дослідження покажуть, що шляхопровід експлуатувати в його нинішньому стані небезпечно, то його закриють для проїзду. Це неминуче призведе до виникнення неймовірного транспортного колапсу в столиці.

"Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян. У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями і необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", – визнали у Київраді.

Схема Київського метро

Для довідки: Міст Метро – перший метроміст через Дніпро у Києві, який було відкрито 5 листопада 1965 року. Двоярусна споруда була зведена для руху поїздів метрополітену (верхній ярус, посередині) та автотранспорту (нижній, з боків).

Міст Метро — перша у світі за розмірами прогонів аркова споруда на сухих стиках. Консолі складені із окремих залізобетонних блоків, з’єднаних металевими болтами.

Міст Метро разом із Русанівським мостом з’єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку – Гідропарком.

На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.

Міст метро у Києві

Як повідомлялося раніше, 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

Через деякий час стало відомо про те, що над "затопленою" станцією метро у Києві відбулася нова НП: ексклюзивні фото та відео. На місці події побував наш кореспондент, який показав, що на тротуарі з’явилися помітні тріщини, а біля однієї з електричних опор утворилася глибока вирва.

"Телеграф" також повідомляв і про те, що у Києві ґрунт над метро "Деміївська" продовжує просідати, а в КМДА заспокоюють людей (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися. На даний момент тут перекрили тротуари і закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.