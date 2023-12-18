Провал ґрунту над метро "Деміївська": фахівці пояснили, для чого пробурили свердловини посеред вулиці

На місці події проводяться ремонтні роботи

У понеділок, 18 грудня, у місцях найглибших провалів ґрунту над тунелем станції метро "Деміївська", яка раніше через підтоплення була закрита разом із п’ятьма іншими станціями "синьої гілки", фахівці пробурили свердловини. Тут почали проводити геологічні дослідження, результати яких допоможуть оцінити масштаби події, оскільки ґрунт продовжує активно просідати.

Дослідження будуть проводитись протягом двох тижнів. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Так, ззовні в місцях найбільшого просідання ґрунту біля колишнього Деміївського ринку фахівці пробурили свердловини, оскільки тут проводитимуться геологічні дослідження. Основна мета робіт — це оцінка обсягів просідання ґрунту та обрання правильних видів робіт для усунення причин того, що сталося. Крім цього, за результатами досліджень можна буде визначити, в якому стані наразі знаходиться підтоплений тунель метро станції "Деміївська".

"Загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які демонтують, щоби провести відповідні роботи", — зазначив Кандибор.

На даний момент фахівці не тільки пробурили свердловини на проблемній ділянці, а й почали проводити роботи по зміцненню конструкцій. На ділянках, де ґрунт просів найбільше, було перекрито рух для пішоходів, а частину торгових павільйонів закрили. Крім цього, над станцією метро "Деміївська" закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.

З’їзд правою смугою закрили

Варто зазначити, що у прес-службі КМДА відреагували на те, що сталося, і поспішили заспокоїти городян. За словами чиновників, насправді просадка ґрунту поблизу станції метро "Деміївська" відбулася ще до закриття шести станцій "синьої" гілки метро.

"Одразу за ним було встановлено посилений постійний нагляд та контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували", — наголошується в повідомленні.

Наразі, кажуть у міськраді, стан тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" стабілізовано та він повністю контролюється.

Ґрунт почав провалюватися в районі Деміївського ринку

Як повідомлялося раніше, 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що над "затопленою" станцією метро у Києві нова НП: ексклюзивні фото та відео. На місці події побував наш кореспондент, який показав, що на тротуарі з’явилися помітні тріщини, а біля однієї з електричних опор утворилася глибока вирва.