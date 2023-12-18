Провал грунта над метро "Демиевская": специалисты объяснили, для чего пробурили скважины посреди улицы

На месте происшествия проводятся ремонтные работы

В понедельник, 18 декабря, в местах самых глубоких провалов грунта над тоннелем станции метро "Демиевская", которая ранее из-за подтопления была закрыта вместе с пятью другими станциями "синей ветки", специалисты пробурили скважины. Здесь начали проводить геологические исследования, результаты которых помогут оценить масштабы произошедшего, так как грунт продолжает активно проседать.

Исследования будут проводиться на протяжении двух недель. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Так, в местах наибольшей просадки грунта возле бывшего Демиевского рынка снаружи специалисты пробурили скважины, так как здесь будут проводиться геологические исследования. Основная цель работ — это оценка объемов просадки грунта и избрание правильных мер для устранения причин произошедшего. Кроме этого, по результатам исследований можно будет определить в каком состоянии находится подтопленный тоннель метро станции "Демиевская".

"Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за проседания почвы нет. Вокруг только временные сооружения, которые демонтируют, чтобы провести соответствующие работы", — отметил Кандибор.

На данный момент специалисты не только пробурили скважины на проблемном участке, но и начали проводить там работы по укреплению конструкций. На участках, где грунт просел больше всего, было перекрыто движение для пешеходов, а часть торговых павильонов закрыли. Кроме этого над станцией метро "Демиевская" закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.

Съезд по правой полосе закрыли

Стоит отметить, что в пресс-службе КГГА отреагировали на произошедшее и поспешили успокоить горожан. По словам, чиновников, на самом деле просадка грунта вблизи станции метро "Демиевская" произошла еще до закрытия шести станций "синей" ветки метро.

"Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом, критических изменений специалисты не зафиксировали", — отмечается в сообщении.

В настоящее время, говорят в горсовете, состояние тоннеля между станциями метро "Демиевская"-"Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется.

Грунт начал проваливаться в районе Демиевского рынка

Как сообщалось ранее, 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция уже пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что над "затопленной" станцией метро в Киеве новое ЧП: эксклюзивные фото и видео. На месте происшествия побывал наш корреспондент, который показал, что на тротуаре появились заметные трещины, а возле одной из электрических опор и вовсе образовалась глубокая воронка.