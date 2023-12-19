Ще на одній станції київського метро помітили підтоплення (відео)

Ситуація із підтопленням станцій у столичному метро погіршується

У вівторок, 19 грудня, на території станції метро "Вирлиця" було помічено струмки води, які активно почали капати зі стелі та стікати по стінах. На сходах утворилися калюжі і тут поставили відра. Саму ж підтоплювану ділянку обгородили сигнальною стрічкою.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Офіційних коментарів столичної влади з цього приводу наразі немає.

Так, на станції метро "Вирлиця", яка розташована в Дарницькому районі міста Києва на Сирецько-Печерській лінії, пасажири помітили, як між плитами просочується вода, яка також почала капати зі стелі.

Місцеві жителі ж заявляють, що подібні протікання на станції відбуваються з моменту її відкриття в березні 2006 року і не є для багатьох новиною.

Варто зазначити, що "Вирлиця" — це 45 станція Київського метрополітену. Розташована вона у Дарницькому районі міста Києва, на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Харківська" та "Бориспільська". Відкрита була 4 березня 2006 року. Назва — від розташованого поруч озера Вирлиця.

"Вирлиця" знаходиться на зеленій гілці столичного метро

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві ґрунт над метро "Деміївська" продовжує просідати : у КМДА заспокоюють (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися. На даний момент тут перекрили тротуари і закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.