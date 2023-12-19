На еще одной станции киевского метро заметили подтопление (видео)

Ситуация с подтоплением станций в столичном метро усугубляется

Во вторник, 19 декабря, на территории станции метро "Вырлица" были замечены струйки воды, которые активно начали капать с потолка и стекать по стенам. На ступеньках образовалиь лужи и здесь поставили ведра. Сам ж подтапливаемый участок огородили сигнальной лентой.

Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы. Официальных комментариев столичных властей по данному поводу, на данный момент, нет.

Так, на станции метро "Вырлица", которая располагается в Дарницком районе города Киева на Сырецко-Печерской линии, пассажиры заметили просачивающуюся между плитами воду, которая также начала капать с потолка.

Местные жители же заявляют, что подобные протекания на станции происходят с момента ее открытия в марте 2006 года и не являются для многих новостью.

Стоит отметить, что "Вырлица" — это 45-я станция Киевского метрополитена. Расположена она в Дарницком районе города Киева, на Сырецко-Печерской линии между станциями "Харьковская" и "Бориспольская". Открыта была 4 марта 2006 года. Название свое станция метро получила от расположенного рядом озера Вырлица.

"Вырлица" находится на зеленой ветке столичного метро

Как сообщалось ранее, 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления, а потому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция уже пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства на станции "Демеевская". По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" продолжает проседать: в КГГА успокаивают (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демиевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться. На данный момент, здесь перекрыли тротуары и закрыли одну полосу для съезда с проспекта Лобановского.