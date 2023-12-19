Чи закриють у Києві частину "червоної" гілки метро: коментар КМДА

Мешканців та гостей столиці просять заспокоїтися

У вівторок, 19 грудня, у КМДА заявили про те, що наступного року у Києві планується проведення робіт із посилення опор мосту Метро, проте це ніяк не вплине на роботу столичного метрополітену. "Червона" гілка функціонуватиме у штатному режимі.

Людей закликали не панікувати та довіряти інформації лише з офіційних джерел. Про це повідомили у офіційному Телеграм-каналі КМДА з посиланням на заяву директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора.

Так, за його словами, у Києві ніхто не збирається зупиняти рух мостом і "червона" гілка метрополітену працюватиме в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону заявив про те, що метро міст вже близько двох років перебуває у досить "втомленому" стані.

За його словами, у бюджеті Києва на 2024 рік закладено кошти на проведення робіт, пов’язаних із вивченням стану мосту. І якщо комісія вирішить, що експлуатувати об’єкт небезпечно, то "червону" лінію метро, яка зв'язує лівий та правий берег Києва, частково зупинять. Такий сценарій чиновник назвав "апокаліптичним".

"Це, як на мене, апокаліптичний сценарій, тому що ми всі розуміємо, яке значення мають мости для міста Києва, що їх катастрофічно не вистачає. Це стратегічні об’єкти для пересування не лише громадян. У нас у країні воєнний стан, який пов’язаний із певними обмеженнями та необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися будь-якої миті", — заявив Вітренко.

Схема київського метрополітену

Для довідки: Міст Метро – перший метроміст через Дніпро у Києві, який було відкрито 5 листопада 1965 року. Двоярусна споруда була зведена для руху поїздів метрополітену (верхній ярус, посередині) та автотранспорту (нижній, з боків).

Міст Метро — перша у світі за розмірами прогонів аркова споруда на сухих стиках. Консолі складені із окремих залізобетонних блоків, з’єднаних металевими болтами.

Міст Метро разом із Русанівським мостом з’єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку – Гідропарком. На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві ґрунт над метро "Деміївська" продовжує просідати, а в КМДА заспокоюють людей (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися. На даний момент тут перекрили тротуари і закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.

Пізніше стало відомо про те, що в місцях найглибших провалів ґрунту над тунелем станції метро "Деміївська", яка раніше через підтоплення була закрита разом із п’ятьма іншими станціями "синьої гілки", фахівці пробурили свердловини. Тут почали проводити геологічні дослідження, результати яких допоможуть оцінити масштаби подій.