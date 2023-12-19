Місце обвалу над "Деміївською" оглянули слідчі: масштаби руйнувань вражають (фото)

Ситуація із підтопленням станцій київського метро перебуває на контролі у слідчих

У вівторок, 19 грудня, правоохоронці провели огляд території над закритою на ремонт станцією метро "Деміївська", де раніше почав просаджуватися ґрунт, а асфальт покрився тріщинами. Усі зібрані матеріали будуть направлені до експертної організації для подальшого дослідження.

Досудове розслідування по цій справі триває. Про це повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора України.

Так, огляд проходив у рамках кримінальної справи, яка була розпочата за фактом службової недбалості у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності в тунелі київського метрополітену на Оболонсько — Теремківській лінії метро.

Під час інспектування місцевості над станцією метро "Деміївська" було виявлено значне просідання ґрунту з появою тріщин на асфальті, а також просідання торгових павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку.

Зафіксовані результати огляду будуть скеровані до експертного закладу для врахування під час проведення будівельно-технічної експертизи, призначеної з метою встановлення технічного стану перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" та причин виникнення аварійної ситуації.

Слід зазначити, що слідчі управління поліції спільно з експертами також провели ретельний огляд тунелю між станціями метро Деміївська-Либідська, поверхні над тунелем, русла річки Дніпро та навколишньої місцевості.

Крім цього, у рамках кримінального провадження вже призначено комплексну судову будівельно-технічну експертизу.

Процесуальне керівництво по цій справі здійснює Подільська окружна прокуратура. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення, а тому у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва на станції "Деміївська". За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві ґрунт над метро "Деміївська" почав стрімко просідати, але у КМДА поспішили заспокоїти людей (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися. На даний момент тут перекрили тротуари і закрили одну смугу для з’їзду з проспекту Лобановського.

Також у місцях найглибших провалів ґрунту над тунелем станції метро "Деміївська" фахівці пробурили свердловини. Тут почали проводити геологічні дослідження, результати яких допоможуть оцінити масштаби події.