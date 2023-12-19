Мистическое закрытие метро в Киеве на ремонт. Будет ли оно или нет

Городские власти заявили о планах ремонта, но отрицают будущее закрытие станций

В Киеве после закрытия шести станций метро "синей ветки", ведущих к жилому массиву "Теремки", резко возросла заинтересованность состоянием остальных проблемных мест. Тем более, что чуть ли не ежедневно появляются апокалиптические новости вроде подтопления на станции "Вырлица" или просадки грунта над тоннелями "Демеевской" в районе рынка.

"Телеграф" решил разобраться в заявлениях чиновников, которые в последнее время немного противоречили друг другу, чтобы выяснить, ждать ли жителям столицы новых закрытий в новом году.

"Синяя ветка": "Почайная" и "Тараса Шеченко"

В случае закрытия "Почайной" или "Тараса Шевченко" столичная Оболонь осталась бы без подземного сообщения с центром города, что угрожало бы значительным усилением пробок. О проблемном состоянии тоннеля ранее сообщали столичные активисты " Пассажиры Киева " и Олег Симороз. Суть проблемы состоит в том, что в этом районе есть проседание тоннелей, нарушение габарита из-за некачественной конструкции тоннелей. Обе станции открыли одновременно еще в советское время — 19 декабря 1980 года. Глубина залегания этих станций составляет 6 метров и 7 метров соответственно.

Далее, 13 декабря начальник столичной подземки Виктор Брагинский в интервью OBOZ.UA уточнил, что есть проблемы на отрезке между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна". Мол, тоннель строили в 1980-х годах, и он был экспериментальным, поэтому на этом участке есть определенные особенности. Он объяснял, что этот участок метрополитена планировали закрыть летом 2024 для проведения капремонта.

"Тоннель меняет габариты: становится эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет. Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ. Ремонты — нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", — рассказывал Брагинский.

После этого "Телеграф" узнал от заместителя начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрия Пинчука, что там может начаться ремонт в связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик. Предприятие производит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены.

Но после этого ряд СМИ поняли этот ответ несколько по-другому: мол, эти станции закроют. Хотя Пинчук напрямую о закрытии не говорил. На это отреагировали в метрополитене, отрицая слухи: закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется.

Также сообщается, что плановый ремонт пройдет летом 2024 года.

Опровержение

"Призываем медиа не распространять ложную информацию. Специалисты "Киевского метрополитена" ведут постоянный надзор за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях", — добавили в столичном метро.

Следовательно, по последним официальным данным закрытия все же не будет.

Мост Метро и "красная ветка"

Об аварийном состоянии моста Метро, по которому пролегает красная ветка на левый берег, сообщалось постоянно в течение последних лет. Об этом рассказывал даже один из проектировщиков моста, рассказавший об ошибках во время строительства там в советские времена. Мол, мост может внезапно начать обрушиваться в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам.

Сегодня в эфире телемарафона председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко предположил, что "красная ветка" может частично закрыться при условии соответствующего заключения экспертизы. Сейчас такого вывода нет. Мол, мост аварийный, по меньшей мере, два года, однако бюджет на проведение капитального ремонта заложили только в этом году.

"Если покажет экспертиза , что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ, и если будет подтверждено, что он аварийно опасен, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега", — объяснил чиновник.

Такой сценарий катастрофичен для Киева, где и так не хватает мостов для транспортного сообщения, рассказал Витренко. Мол, в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны.

Далее включился Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с отрицанием. Его директор Руслан Кандибор успокоил, что планируемый ремонт на мосту не повлияет на работу метро. Он уточнил, что запланировано выполнение работ по усилению опор.

"Сетью распространяется очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ. Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная ветка" метро будет работать в штатном режиме ", – подчеркнул Кандибор

Глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский также сказал, что на метрополитен ремонт не повлияет.

"Мост Метро, действительно, находится в очень тяжелом, как говорится, "уставшем" состоянии. Он нуждается в капитальном ремонте. Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный обзор," а осмотр с помощью специальной техники", — пояснил он.

Вердикт: официальные лица закрытия моста отрицают. Для окончательной уверенности в геппи-энде следует дождаться выводов экспертизы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что строительство метро на Виноградаре окончательно остановилось. Никаких активных работ по прокладке тоннелей и обустройству гонки на участке от станции метро "Сырец" не ведут.