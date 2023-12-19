В столичном метро заработал интернет "Киевстар": какие еще услуги

"Киевстару" удалось возобновить работу большинства услуг

Во вторник, 19 декабря, стало известно о том, что компания "Киевстар", после масштабного сбоя в работе, смогла восстановить мобильный интернет в метрополитене Киева. На данный момент, абоненты могут воспользоваться большинством услуг, которые предоставляет компания.

Специалисты отмечают, что сеть постепенно стабилизируется и приходит "в норму". Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора на официальной странице в Facebook.

Так, в метрополитене Киева и Харькова удалось восстановить работу мобильного интернета. Скорость, на данный момент, медленнее привычной, однако специалисты уже работают над снятием ограничений.

"Мы направили все наши силы на стабилизационные работы, а также привлекли к этому международных партнеров. Делаем все, чтобы как можно скорее устранить все последствия хакерской атаки. Спасибо за понимание и поддержку!", — подчеркнули в компании.

Также отмечается, что на данный момент восстановлены следующие услуги:

мобильный интернет в метро Киева и Харькова

99% базовых станций

услуги связи и мобильного интернета

SMS

международный голосовой роуминг.

Сейчас продолжаются работы по улучшению работы "Домашнего Интернета" и снятию ограничений в скорости мобильного интернета. Также специалисты трудятся над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге.

"Так, пока происходит стабилизация сети, мобильная передача данных может работать медленнее. Это необходимо для безопасности", — подчеркнули в "Киевстаре".

Напомним, ранее в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось совершить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали аккаунт одного из сотрудников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, нужно ли после сбоя "Киевстара" менять пароли. В соцсетях ранее распространились сообщения о том, что пользователям этого оператора стоит побеспокоиться о безопасности личной информации.