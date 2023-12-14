"Никто не защищен на 100%": на "Новой почте" объяснили, какие выводы сделали из сбоя в "Киевстаре"

Компанию уже не раз пытались атаковать хакеры

В "Новой почте" после масштабного сбоя в "Киевстаре" в результате хакерской атаки заверили, что IT-инфраструктура компании хорошо защищена. Однако риск все равно остается.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк. По его словам, в компании работают над недопущением таких атак.

"Я сегодня спрашивал IT-директора, сделали ли мы выводы из этой атаки. Однако, к сожалению, никто не защищен на 100%. Потому что есть не только техническая составляющая, но и человеческая. Но мы постоянно этим занимаемся", – подчеркнул он.

Поперешнюк отметил, что компания постоянно действует в готовности к хакерским атакам. Он заявил, что "Новую почту" неоднократно пытались сломать, и потому компания имеет соответствующий опыт.

"Для нас это не новая угроза, мы постоянно готовимся к этому. Мы пересмотрели подходы [к безопасности] еще в прошлом году, когда из-за отсутствия электроэнергии исчезала мобильная связь. И мы целый год перестраивали наши процессы, чтобы работать без мобильной связи, полностью без электричества. Задублировали многие процессы. Поэтому сбой с "Киевстаром" никоим образом на наши процессы не влиял", — подчеркнул Поперешнюк.

Напомним, ранее в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось совершить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали аккаунт одного из сотрудников.