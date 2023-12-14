В "Киевстаре" будут "осторожно" возвращать мобильный интернет: с каких областей начнут

Работы идут с запозданием

"Киевстар" почти восстановил связь после масштабной хакерской атаки. В ближайшее время абонентам постепенно начнут возвращать мобильный интернет.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию — это правый берег Днепра в Киеве", — сообщил президент компании "Киевстар" Александр Комаров в эфире телемарафона.

Он отметил, что компании не удалось восстановить мобильный интернет по ожидаемому плану. По нему возвращать услугу должны были начать еще в ночь на 14 декабря.

"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня (14 декабря, — ред.) мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", — сказал Комаров.

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". По официальным данным, сеть атаковали хакеры. В связи с этим начато уголовное дело по восьми статьям.

Как писал "Телеграф", ранее в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось совершить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали учетную запись одного из сотрудников.