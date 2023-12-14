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У "Київстарі" "обережно" повертатимуть мобільний інтернет: з яких областей почнуть

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Київстар Новина оновлена 14 грудня 2023, 14:05
Київстар. Фото zaxid.net

Роботи йдуть із запізненням

"Київстар" майже відновив зв’язок після масштабної атаки хакерів. Найближчим часом абонентам поступово почнуть повертати мобільний інтернет.

"Повністю відновлено послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлено послуги голосового зв’язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію — це правий берег Дніпра в Києві", — повідомив президент компанії "Київстар" Олександр Комаров в ефірі телемарафону

Він зазначив, що компанії не вдалося відновити мобільний інтернет за очікуваним планом. По ньому повертати послугу мали розпочати ще в ніч проти 14 грудня.

"На жаль, ми поки що не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня (14 грудня, — ред.) ми розпочнемо відновлення із західної України, регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету", — сказав Комаров.

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". За офіційними даними, мережу атакували хакери. У зв’язку з цим розпочато кримінальну справу за вісьмома статтями.

Як писав "Телеграф", раніше у компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося зробити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.

Теги:
#Київстар #Відновлення #Мобільний інтернет