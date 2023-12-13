На фоні збою в "Київстарі" українці ломанулись скуповувати SIM-карти Lifecell та Vodafone: що розповіли в компаніях-конкурентах

Найбільші телеком-компанії країни підтверджують різкий приріст нових користувачів

Масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" через хакерську атаку з росії очевидно спричинив збільшення абонентів у інших учасників "великої трійки" телеком-ринку — компаній lifecell та Vodafone. Так, у середу зранку, 13 грудня, читачі "Телеграфу" повідомляють про чималі черги в спеціалізовані магазини, де продаються сімки.

Підвищення попиту на картки інших операторів виданню підтвердили у найбільших конкурентів "Київстару".

"Попит на SIM-картки і eSIM значно виріс, як і трафік на наш сайт та застосунок", — повідомили журналістам "Телеграфу" в пресслужбі lifecell Україна, не називаючи при цьому конкретної цифри приросту за вчорашню добу.

Разом з тим у компанії констатують, що кількість абонентів за вчорашній день "виросла в рази" в порівнянні з середньостатистичними добовими показниками в звичайні спокійні дні.

У той же час попри атаку на "Київстар" робота мережі lifecell залишається стабільною, кажуть на підприємстві. "Збій в мережі будь-якого оператора впливає на роботу інших, зростає навантаження на мережу і сервіси працюючих операторів. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна. Щодо кібератак – щодня від початку повномасштабного вторгнення рф наші фахівці фіксують кібератаки. Ми постійно посилюємо і вдосконалюємо захист мережі, адаптуємо нові механізми захисту та технічні рішення, пристосовуємо їх до актуальних загроз для того, щоб абоненти могли вільно користуватися послугами", — заспокоюють в компанії.

У Vodafone також утримуються від точного показника приросту нових користувачів сімок, але опосередковано підтверджують зростання попиту як на Sim-карти, так і на інші послуги оператора.

"Кількість нових підключень точно не називаємо. Також можемо зазначити, що значно збільшилась кількість нових підключень. Та навантаження на мережу зросло не тільки за рахунок нових абонентів, але й через те, що значна кількість клієнтів використовувала мобільну мережу замість домашнього інтернету "Київстар", який також вчора не працював. Це могло локально впливати на швидкість сервісів та якість відео онлайн", — зазначили "Телеграфу" в пресслужбі оператора.

Коментуючи вчорашню активність абонентів, "водафонівці" також відзначають ще одну незвичну особливість: "трафік у 3G збільшився набагато більше, ніж у мережі 4G (LTE)".

Як пояснюють в компанії, це сталося через два фактори. По-перше, частина абонентів користуються або старим типом SIM-карти (який телекомівці рекомендують замінити на USIM).

А по-друге, що більш вірогідно, абоненти "скористались другим слотом для картки в телефоні".

"У великій кількості моделей телефонів другий слот не підтримує LTE (високошвидкісний мобільний інтернет четвертого покоління, наступник 3G і 2G. — Авт.). Тому варто переставити SIM-карту оператора, яким збираєтесь користуватись для мобільного інтернету, в перший слот. Для кращої роботи мережі також рекомендуємо зменшити за можливості користування відеохостингами, поки ситуація не стабілізується", — уточнили у Vodafone.

А для того, щоб підтримати абонентів "Київстар", які залишились без зв'язку, цей конкурент "зіркового" оператора запустив ініціативу "Тримай WiFi".

"Компанія опублікувала перелік своїх магазинів з вільним доступом до WiFi та закликає інші бізнеси та просто добрих сусідів робити так само — прибрати пароль зі своєї WiFi-точки і перейменувати її на "Trymai WiFi", — закликали на підприємстві.

Водночас, за повідомленнями читачів "Телеграфу", вчора абоненти стикалися з труднощами при оформленні e-Sim. Тобто, при спробах отримати віртуальну картку замість фізичної. Ймовірно, через масовий наплив користувачів на цей сервіс, він збоїть вже другий день.

Черга за сім-картами у столиці, на всіх не вистачає. Фото - Facebook Поліни Левицької

Кривий Ріг. Там ситуація не краща

Як повідомлялось, Служба безпеки України вже допомагає "Київстару" відновиться після атаки російських хакерів. Вже навіть названо попередню дату запуску зв’язку, але не всього.

Також "Телеграф" писав про те, що у МВС розповіли, як користувачам мобільного зв`язку бути без "Київстару".