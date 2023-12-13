На фоне сбоя в "Киевстаре" украинцы ломанулись скупать SIM-карты Lifecell и Vodafone: что рассказали в компаниях-конкурентах

Крупнейшие телеком-компании страны подтверждают резкий прирост новых пользователей

Масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" из-за хакерской атаки из россии очевидно вызвал увеличение абонентов у других участников "большой тройки" телеком-рынка — компаний lifecell и Vodafone. Так, в среду утром, 13 декабря, читатели "Телеграфа" сообщают о немалых очередях в специализированные магазины, где продаются симки.

Повышение спроса на карты других операторов изданию подтвердили у крупнейших конкурентов "Киевстара".

"Спрос на SIM-карты и eSIM значительно вырос, как и трафик на наш сайт, а также приложение", — сообщили журналистам "Телеграфа" в пресс-службе lifecell Украина, не называя при этом конкретной цифры прироста за вчерашние сутки.

Вместе с тем в компании констатируют, что количество абонентов за вчерашний день "выросло в разы" по сравнению со среднестатистическими суточными показателями в обычные спокойные дни.

Одновременно, несмотря на атаку на "Киевстар", работа сети lifecell остается стабильной, говорят на предприятии. "Сбой в сети любого оператора влияет на работу других, растет нагрузка на сеть и сервисы работающих операторов. В то же время работа нашей сети пока стабильная. Относительно кибератак – ежедневно с начала полномасштабного вторжения рф наши специалисты фиксируют кибератаки. Мы постоянно усиливаем и совершенствуем защиту сети, адаптируем новые механизмы защиты и технические решения, приспосабливаем их к актуальным угрозам для того, чтобы абоненты могли свободно пользоваться услугами", – успокаивают в компании.

В Vodafone также воздерживаются от точного показателя прироста новых пользователей симок, но косвенно подтверждают рост спроса как на Sim-карты, так и на другие услуги оператора.

"Количество новых подключений точно не называем. Также можем отметить, что значительно увеличилось число новых подключений. Но нагрузка на сеть выросла не только за счет новых абонентов, а также из-за того, что значительное количество клиентов использовало мобильную сеть вместо домашнего интернета "Киевстар", который также вчера не работал. Это могло локально влиять на скорость сервисов и качество видео онлайн", — отметили в пресс-службе оператора.

Комментируя вчерашнюю активность абонентов, "водафоновцы" также отмечают еще одну необычную особенность: "трафик в 3G увеличился гораздо больше, чем в сети 4G (LTE)".

Как объясняют в компании, это произошло из-за двух факторов. Во-первых, часть абонентов пользуются или старым типом SIM-карты (который телекомовцы рекомендуют заменить USIM).

А во-вторых, что более вероятно, абоненты "воспользовались вторым слотом для карты в телефоне".

"В большом количестве моделей телефонов второй слот не поддерживает LTE ( высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения, преемник 3G и 2G. — Авт.). Поэтому стоит переставить SIM-карту оператора, которым собираетесь пользоваться для мобильного интернета, в первый слот. Для лучшей работы Сети также рекомендуем уменьшить по возможности просмотр видеохостингов, пока ситуация не стабилизируется", – уточнили в Vodafone.

А для того, чтобы поддержать оставшихся без связи абонентов "Киевстар", то этот конкурент "звездного" оператора запустил инициативу "Держи WiFi".

"Компания опубликовала перечень своих магазинов со свободным доступом к WiFi и призывает другие бизнесы, а также просто хороших соседей, делать так же — убрать пароль из своей WiFi-точки и переименовать ее в "Trymai WiFi", — призвали на предприятии.

По сообщениям читателей "Телеграфа", вчера абоненты сталкивались и с трудностями при оформлении e-Sim. То есть, при попытках получить виртуальную карту вместо физической. Вероятно, из-за массового наплыва пользователей на этот сервис, он сбоит уже второй день.

Очередь за сим-картами в столице, на всех на хватает. Фото - Facebook Полины Левицкой

Кривой Рог. Там ситуация не лучше

Как сообщалось, Служба безопасности Украины уже помогает "Киевстару" возобновится после атаки российских хакеров. Уже даже названа предварительная дата запуска связи, но не всего.

Также "Телеграф" писал о том, что в МВД рассказали, как пользователям мобильной связи быть без "Киевстара".