Знову на зв’язку: "Київстар" запрацював у деяких абонентів, частково відновлено інтернет

Мобільного інтернету у користувачів "Київстар" поки що немає

Після масштабного збою через атаку хакерів "Київстар" частково відновив фіксований інтернет. Конкретні строки повного відновлення зв’язку поки що все ще залишаються невідомими.

Про це повідомила директор із корпоративних комунікацій компанії Ганна Захараш. За її словами, робота над відновленням продовжується весь день.

"Ми працюємо над тим, щоб сьогодні протягом дня продовжувати відновлювати нашу мережу", — сказала вона.

Також Ганна Захараш додала, що відновлювати роботу IT-систем "Київстар" допомагають такі компанії, як Microsoft, Cisco та Ericsson. Всі вони працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути людям зв’язок.

Водночас журналісти "Телеграфа" та користувачі в мережі повідомляють, що зв’язок почав з’являтися в абонентів "Київстару". Однак на цей момент абоненти можуть здійснювати лише дзвінки. До мобільного інтернету поки що підключитися неможливо.

Якщо на вашому телефоні ще немає мережі, спробуйте перезавантажити гаджет.

При цьому деякі мережі пишуть, що ті абоненти, у яких з’явився зв’язок, поки не можуть здійснювати дзвінки, а можуть тільки приймати їх. Інші говорять, що вихідні дзвінки також доступні.

До речі, офіційний сайт "Київстару" поки недоступний. На головній сторінці лише є оголошення про хакерську атаку, що трапилася у вівторок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після хакерської атаки на "Київстар" 12 грудня користувачам навмисно відключили послугу "національний роумінг", за допомогою якої вони без заміни сім-картки могли змінити мережу. Стало відомо, на чиє прохання це зробили й навіщо.