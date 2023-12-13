На збої "Київстару" вже наживаються шахраї: українців попередили про схему

Прості правила допоможуть захиститись від дій зловмисників

В Україні після масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" внаслідок атаки російських хакерів з'явилась нова загроза для користувачів. Шахраї почали поширювати нову фішингову схему.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх страв, зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

Як зазначили у МВС, після цього абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. У міністерстві підкреслили, що таким чином шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

Аби уберегти себе від цієї схеми, у МВС радять довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Також не потрібно переходити за сумнівними посиланнями, а також не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, чим для українців обернулася атака хакерів на "Київстар". Дізнатися про масштаби наслідків ви можете, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" спростував фейкові заяви росіян щодо наслідків атаки хакерів. У компанії також повідомили, коли саме поновлять частину свого зв’язку.