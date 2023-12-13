На сбое "Киевстара" уже наживаются мошенники: украинцев предупредили о схеме

Простые правила помогут защититься от действий злоумышленников

В Украине после масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в результате атаки российских хакеров появилась новая угроза для пользователей. Мошенники начали распространять новую фишинговую схему.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних блюд, злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора.

Как отметили в МВД, после этого абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. В министерстве подчеркнули, что таким образом мошенники получают доступ к страницам в соцсетях и онлайн-банкингу.

Чтобы уберечь себя от этой схемы, в МВД советуют доверять только проверенной информации на официальных страницах компании. Также не нужно переходить по сомнительным ссылкам, а также не делиться номерами телефонов и личными данными.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, чем для украинцев обернулась атака хакеров на "Киевстар". Узнать масштабы последствий вы можете, перейдя по ссылке.

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" опроверг фейковые заявления россиян по поводу последствий атаки хакеров. В компании также сообщили, когда именно обновят часть своей связи.