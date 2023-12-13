Снова на связи: "Киевстар" заработал у некоторых абонентов, частично восстановлен интернет

Мобильного интернета у пользователей "Киевстар" пока еще нет

После масштабного сбоя из-за хакерской атаки "Киевстар" частично восстановил фиксированный интернет. Конкретные сроки полного восстановления связи пока все еще остаются неизвестными.

Об этом сообщила директор по корпоративным коммуникациям компании Анна Захараш. По ее словам, работа над восстановлением продолжается весь день.

"Мы работаем над тем, чтобы сегодня в течение дня продолжать восстанавливать нашу сеть", — сказала она.

Также Анна Захараш добавила, что восстанавливать работу IT-систем "Киевстар" помогают такие компании, как Microsoft, Cisco и Ericsson. Все они работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть людям связь.

В то же время журналисты "Телеграфа" и пользователи в сети сообщают, что связь начала появляться у абонентов "Киевстара". Однако на данный момент абоненты могут совершать только звонки. К мобильному интернету пока подключиться невозможно.

Если на вашем телефоне все еще отсутствует сеть, попробуйте перезагрузить гаджет.

При этом некоторые в сети пишут, что те абоненты, у которых появилась связь, пока не могут совершать звонки, а могут только принимать их. Другие же говорят, что исходящие вызовы также доступны.

К слову, официальный сайт "Киевстара" пока недоступен. На главной странице лишь есть объявление о случившейся во вторник хакерской атаке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после хакерской атаки на "Киевстар" 12 декабря пользователям специально отключили услугу "национальный роуминг", с помощью которой они без замены сим-карты могли сменить сеть. Стало известно, по чьей просьбе это сделали и зачем.