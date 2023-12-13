У "Київстарі" сказали, як російським хакерам вдалося їх зламати та хто за цим стоїть

Російські хакери взяли на себе відповідальність

У компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося здійснити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.

Про це Олександр Комаров розповів у ефірі телемарафону. Він визнав, що хакерам удалося пробити захист компанії мобільного оператора.

Президент "Київстару" розповів, що відповідальність за кібератаку взяла на себе російська група хакерів "Сонцепьок". За даними СБУ, ця організація співпрацює із російською розвідкою.

Комаров упевнений, що росіяни хотіли "покласти" телеком-інфраструктуру України, щоб посіяти хаос та проблеми всередині країни. Це мало емоційно зламати українців. Ця атака – ще один засіб війни росіян проти України.

Президент "Київстару" додав, що хакерська атака показала, що навіть найбільш захищена інфраструктура може бути вражена. І жодні сучасні технології захисту від кіберзагроз не врятують. З початку повномасштабного вторгнення росіяни близько 500 разів намагалися атакувати "Київстар", але всі спроби були успішно відбиті.

"Слід визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось із співробітників і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії", — заявив Комаров.

Він додав, що розслідування за фактом кібератаки триває. Також, за словами Комарова, питання не в технологіях, а в тому, що у будь-якій компанії можуть бути ті, хто допомагає росіянам.

Щодо відновлення, то в даний момент компанія відновлює голосові послуги.

"Я дуже сподіваюся, що ми найближчої ночі зможемо відновити послуги передачі даних. Робимо це обережно, крок за кроком, щоб переконатися, що послуги надаватимуться стабільно і роботі мережі нічого не загрожує", — заявив президент компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на збої "Київстару" наживаються шахраї. Українців попередили про нову небезпечну схему.