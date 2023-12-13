"Київстар" розпочав включення голосового зв’язку: коли будуть інші послуги

"Київстар" відновлює зв'язок по всій Україні

Фахівці "Київстару" продовжують відновлювати роботу мобільного оператора після хакерської атаки. Станом на 18:00 13 листопада по всій Україні було включено голосовий зв’язок.

Як повідомляє пресслужба компанії, відновлення послуг відбуватиметься поступово. Також зазначається тож до кінця доби можуть виникати короткочасні складнощі.

"Наші фахівці та партнери зробили все можливе, аби відновити роботу мережі від наслідків кібератаки… І ми неймовірно радіємо, що зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним", – йдеться у повідомленні.

У компанії також підкреслили, що у випадку, якщо зв'язок не з'явився, потрібно перезавантажити телефон, а також відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

Крім того, зазначається, що наразі фахівці компанії працюють над відновленням передачі даних та SMS. У "Київстарі" сподіваються, що ці послуги також будуть доступні протягом доби.

Також у компанії пообіцяли, що після повного відновлення мережі будуть підготовлені компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам. Вони передбачаються для тих, хто не міг скористатись сервісами компанії.

"Ми неймовірно вдячні вам за підтримку та розуміння! Продовжуємо невтомно працювати, щоб Україна була на зв’язку", – підкреслили у "Київстарі".

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, чим для українців обернулася атака хакерів на "Київстар". Дізнатися про масштаби наслідків ви можете, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" спростував фейкові заяви росіян щодо наслідків атаки хакерів. У компанії також повідомили, коли саме поновлять частину свого зв’язку.