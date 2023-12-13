"Киевстар" начал включение голосовой связи: когда будут остальные услуги
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"Киевстар" возобновляет связь по всей Украине
Специалисты "Киевстара" продолжают восстанавливать работу мобильного оператора после хакерской атаки. По состоянию на 18:00 по всей Украине была включена голосовая связь.
Как сообщает пресс-служба компании, восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. В таких случаях абонентам советуют перезагрузить смартфон и отключить услугу VoLTE в настройках.
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