"Ніхто не захищений на 100%": на "Новій пошті" пояснили, які висновки зробили зі збою в "Київстарі"

Компанію вже неодноразово намагалися атакувати хакери

У "Новій пошті" після масштабного збою в "Київстарі" внаслідок хакерської атаки запевнили, що IT-інфраструктура компанії добре захищена. Проте ризик все одно залишається.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк. За його словами, у компанії працюють над недопущенням відповідних атак.

"Я сьогодні запитував IT-директора, чи зробили ми висновки з цієї атаки. На жаль, ніхто не захищений на 100%. Бо є не тільки технічна складова, а й людська. Але ми постійно цим займаємося", – підкреслив він.

Поперешнюк зазначив, що компанія постійно діє в готовності до хакерських атак. Він заявив, що "Нову пошту" неодноразово намагалися зламати, і тому компанія має відповідний досвід.

"Для нас це не нова загроза, ми постійно готуємося до цього. Ми переглянули підходи [до безпеки] ще минулого року, коли через відсутність електроенергії зникав мобільний зв’язок. І ми цілий рік перебудовували наші процеси, щоб працювати без мобільного зв'язку, повністю без електрики. Задублювали багато процесів. Тому збій з "Київстаром" жодним чином на наші процеси не впливав", – підкреслив Поперешнюк.

Нагадаємо, раніше у компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося зробити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.