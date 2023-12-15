Нужно ли после сбоя "Киевстара" менять пароли: в компании ответили

В соцсетях ранее распространились сообщения о том, что пользователям этого оператора стоит побеспокоиться о безопасности личной информации

Во время масштабного сбоя сервисов оператора "Киевстар" утечки персональных данных пользователей не произошло. Поэтому не нужно срочно менять все свои пароли.

Такой необходимости сейчас нет. Об этом директор по корпоративным коммуникациям Анна Захарош рассказала в эфире канала "Киев24".

"Такой супер-необходимости нет, но, скажем так, если вы хотите сделать это лично для дополнительной безопасности, конечно, никто не будет вас останавливать", ― сказала Захарош.

Она рассказала, что в Интернете появились сообщения о якобы сливе персональных данных пользователей. Эти публикации она назвала неправдивыми.

В "Киевстаре" ответили на вопросы насчет смены паролей

Захарош предупредила, что нельзя передавать свои конфиденциальные данные третьим лицам. Сейчас мошенники пользуются ситуацией и активно предлагают пользователям "Киевстара" сменить пароли. Поэтому стоит быть осторожнее.

Что касается компенсаций от оператора мобильной связи, то они скоро будут. Об этом Kyivstar проинформирует на официальных каналах связи.

"Телеграф" ранее писал о темпах восстановления работы оператора "Киевстар" в украинской столице.