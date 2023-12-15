Восстановили почти все: "Киевстар" сделал заявление насчет столицы

Сервисы постепенно, но уверенно возвращаются к работе

Оператор мобильной связи "Киевстар" после масштабного сбоя в результате хакерской атаки стабилизировал связь в Киеве. Также возобновлена услуга международного голосового роуминга.

"Сеть "Киевстар" восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки", — сообщили в пресс-службе компании "РБК-Украина".

За прошедшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве. На данный момент более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии. Абонентам доступна голосовая связь, в том числе — в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета".

С 14 декабря начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины. На 15 декабря запланировано дальнейшее восстановление услуг передачи данных.

"Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", — подчеркнули в пресс-службе "Киевстар".

В то же время, абонентов предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи. Специалисты компании работают над их устранением.

В компании рассказали, что делать, если ваша SIM-карта не регистрируется в сети. Нужно перезагрузить телефон, найти оператора вручную, после чего включить и выключить авиарежим.

Напомним, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". По официальным данным, сеть атаковали хакеры. В связи с этим начато уголовное дело по восьми статьям.

Как писал "Телеграф", ранее в компании "Киевстар" рассказали, как именно хакерам удалось совершить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали учетную запись одного из сотрудников.