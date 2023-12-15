Відновили майже все: "Київстар" зробив заяву щодо столиці

Сервіси поступово, але впевнено повертаються до роботи

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" після масштабного збою через хакерську атаку стабілізував зв’язок у Києві. Також відновлено послугу міжнародного голосового роумінгу.

"Мережа "Київстар" відновлюється після наймасштабнішої в телеком галузі кібератаки", — повідомили у прес-службі компанії "РБК-Україна".

Минулої доби фахівці компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв’язок у Києві. Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв’язку на підконтрольній Україні території перебувають у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв’язок, у тому числі у міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету".

З 14 грудня розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України. Станом на 15 грудня заплановано подальше відновлення послуг передачі даних.

"Технічні роботи відбуваються поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки", — наголосили у пресслужбі "Київстар".

Водночас абонентів попередили, що у деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі з якістю зв’язку. Фахівці компанії працюють над їх усуненням.

У компанії розповіли, що робити, якщо ваша SIM-картка не реєструється у мережі. Потрібно перезавантажити телефон, знайти оператора вручну, після чого увімкнути та вимкнути авіарежим.

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". За офіційними даними, мережу атакували хакери. У зв’язку з цим розпочато кримінальну справу за вісьмома статтями.

Як писав "Телеграф", раніше у компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося зробити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.