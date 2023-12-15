Чи потрібно після збою "Київстару" міняти паролі: у компанії відповіли

У соцмережах раніше поширилися повідомлення про те, що користувачам цього оператора варто подбати про безпеку особистої інформації

Під час масштабного збою сервісів оператора "Київстар" витоку персональних даних користувачів не відбулося. Тому не потрібно терміново змінювати усі свої паролі.

Такої потреби зараз немає. Про це директор із корпоративних комунікацій Ганна Захарош розповіла в ефірі каналу "Київ24".

"Такої супер-необхідності немає, але, скажімо так, якщо ви хочете зробити це особисто для додаткової безпеки, звичайно, ніхто вас не зупинятиме", ― сказала Захарош.

Вона розповіла, що в Інтернеті з’явилися повідомлення про нібито злив персональних даних користувачів. Ці публікації вона назвала неправдивими.

У "Київстарі" відповіли на запитання щодо зміни паролів

Захарош попередила, що не можна передавати свої конфіденційні дані третім особам. Наразі шахраї користуються ситуацією та активно пропонують користувачам "Київстару" змінити паролі. Тому варто бути обережнішими.

Щодо компенсацій від оператора мобільного зв’язку, то вони скоро будуть. Про це Kyivstar проінформує на офіційних каналах зв’язку.

"Телеграф" раніше писав про темпи поновлення роботи оператора "Київстар" в українській столиці.