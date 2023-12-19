У столичному метро запрацював інтернет "Київстар": які ще послуги

"Київстару" вдалося відновити роботу більшості послуг

У вівторок, 19 грудня, стало відомо про те, що компанія "Київстар", після масштабного збою в роботі, змогла відновити мобільний інтернет у метрополітені Києва. На даний момент абоненти можуть також скористатися більшістю послуг, які надає компанія.

Фахівці зазначають, що мережа поступово стабілізується і приходить "у норму". Про це повідомили у прес-службі мобільного оператора на офіційній сторінці у Facebook.

Так, у метрополітені Києва та Харкова вдалося відновити роботу мобільного інтернету. Швидкість, наразі, повільніша за звичайну, проте фахівці вже працюють над зняттям обмежень.

"Ми спрямували усі наші сили на стабілізаційні роботи, а також долучили до цього міжнародних партнерів. Робимо все, щоб якомога швидше усунути усі наслідки хакерської атаки. Дякуємо за розуміння та підтримку!", — підкреслили в компанії.

Також відомо, що станом на зараз відновлено наступні послуги:

мобільний інтернет в метро Києва та Харкова

99% базових станцій

послуги зв`язку та мобільного інтернету

SMS

міжнародний голосовий роумінг.

Зазначається, що наразі продовжуються роботи з покращення роботи "Домашнього Інтернету" та зняття обмеження у швидкості мобільного інтернету. Також фахівці працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу.

"Так поки відбувається стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. Це необхідно для безпеки", — підкреслили в "Київстарі".

Нагадаємо, раніше у компанії "Київстар" розповіли, як саме хакерам вдалося здійснити кібератаку. За словами президента компанії, для цього використали обліковий запис одного зі співробітників.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи потрібно після збою "Київстару" міняти паролі. У соцмережах раніше поширилися повідомлення, що користувачам цього оператора варто потурбуватися про безпеку особистої інформації.