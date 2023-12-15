Компенсація користувачам "Київстару" залежатиме від часу: коли люди отримають виплату

Директор компанії пояснив усю ситуацію

В Україні 12 грудня відбулась кібератака на мобільний оператор "Київстар". Внаслідок чого стався масштабний збій по всій країні. Абонентам планують виплатити певні гроші.

Як каже президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону, ця компенсація точно планується. Вона має здійснитись вже після відновлення всієї роботи в компанії.

"Домовимося, що в той день, коли ми будемо готові анонсувати повністю пакет послуг, я прийду і зроблю це вперше із телемарафону. Це буде єдине правдиве джерело. Все інше зараз – це інсинуація. Чому ми зараз не фокусуємося на цьому питанні? Нам потрібно відновити все", – сказав Олександр Комаров.

Обчислення суми нарахування залежатиме від того, скільки часу люди залишатимуться без мобільного зв’язку та інших телекомунікаційних послуг.

"Коли ми відновимося, то зрозуміємо: так, наші споживачі були без зв’язку три дні, чотири, п’ять днів. Від цього залежить рівень компенсації. Що я можу пообіцяти? Ми зробимо все, щоби перекрити не лише фінансові видатки людей, які пов’язані з тим, що вони були без зв’язку. А також все, щоб перекрити їхні моральні видатки. Ми спробуємо зробити максимальні компенсації, щоб люди їх відчули", – запевняє директор компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціальні виплати виростуть вже наступного року для однієї категорії осіб.