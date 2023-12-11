ВПО чотирьох областей отримають соцвиплати: хто розраховуватиме на гроші

Заява приймається електронно

Деякі українські родини мають право на грошові нарахування. Однією з таких виплат є допомога в розмірі 150 тисяч гривень для сімей з дітьми, що мають статус ВПО на відновлення власного бізнесу.

Окрім того, проєктом передбачено триденне офлайн-навчання від профільних фахівців, а також консультації експертів та менторський супровід на шляху розроблення та реалізації бізнес-плану, як повідомляє Соціальна інформаційна платформа. Ці гроші будуть сплачені благодійною організацією "СОС Дитячі Містечка".

Хто розраховуватиме на виплату, який розмір та як подати заяву

Гроші надходитимуть, якщо батьки з неповнолітніми дітьми з-поміж ВПО відповідають двом критеріям:

Проживають чи зареєстровані в одній з областей: Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській чи Чернівецькій;

Мають чинний статус ФОП, який вимушено призупинив діяльність, або готові відкрити його протягом найближчого місяця.

Розмір такого нарахування складає 150 тисяч гривень і заяву на здійснення виплати можна подати в електронному вигляді.

Водночас за додатково інформацією можна звернутись за телефоном (073) 343 31 95, або написати на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про умови отримання виплат для ВПО у грудні 2023 року. Деякі громадяни зможуть оформити їх лише на 3 місяці.