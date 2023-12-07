Сім категорій працюючих українців можуть отримати "оздоровчі": від чого залежить розмір виплати

Ця виплата піддається податкам (ПДФО та військовий збір)

Україні продовжують отримувати соціальні виплати від держави. Однією з таких є нарахування "оздоровчих", які будуть здійснюватись працівникам бюджетних установ, які йдуть у щорічний відпочинок.

Вони розраховані для семи категорій осіб, як мовиться на сайті Безоплатної правової допомоги. Розмір "оздоровчих" залежить від суми одного посадового окладу раз на рік або середньомісячної зарплати.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування;

педагогічних та науково-педагогічних працівників;

працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

бібліотекарів;

працівників будинків культури, музеїв.

Розмір виплати та як її отримати

Більшість робітників бюджетних установ матимуть право на виплату в розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки. Якщо працівники відпрацювали неповний робочий час – розмір допомоги буде пропорційний відпрацьованому часу.

Однак у держслужбовців та службовців ОМС "оздоровчі" дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Для здійснення виплати "оздоровчих", особі треба спершу взяти щорічну відпустку або її частину. Це головна умова отримання гарантованої виплати. Рішення про надання щорічної відпустки й про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи розраховують на компенсацію, яка здійснюватиметься щомісяця.