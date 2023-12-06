Компенсація виплачуватиметься щомісяця: одна категорія українців отримає гроші
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Для кого розраховуватиметься виплата
Особи, що можуть прихистити ВПО у себе вдома, отримають грошову компенсацію. Розмір залежить від кількості осіб, що будуть жити в домі.
Як повідомляється на сайті "Прихисток", громадяни України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень і безоплатно розміщують в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, мають право на гроші. Суму грошової допомоги можна розрахувати самостійно.
Як отримати компенсацію
- Треба зареєструвати своє житло на Прихистку;
- Саме наступного дня особі варто подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи. Бланк заяви;
- В день припинення розміщення внутрішньопереміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, що проживають;
- Потім людина має звернутись до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги;
На сайті пояснюють, що виплата нараховується у безготівковій формі за вказаними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа наступного місяця за умови відсутності заборгованості по комуналці власника житла.
Який розмір допомоги
У період з 1 жовтня по 31 березня сума компенсації визначається на рівні 30 гривень за кожен день на людину
В інший період сума компенсації становить 14,77 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що переселенці мають право на додаткові виплати.