Шість категорій жінок в Україні можуть отримати цільову виплату: як це зробити

Список товарів, які можна купити на ці гроші, обмежений

Україна намагається нараховувати соціальні виплати навіть під час війни. Однією з категорій осіб, що матимуть право на гроші, є жінки, які постраждали внаслідок воєнних дій і опинились у складних життєвих обставинах.

Як пояснюють на сайті благодійного фонду Mama Moya, таку грошову виплату отримають 6 категорій жінок. Вони мають потратити цю грошову допомогу на обмежений перелік груп товарів.

Допомогу можуть отримати такі категорії жінок

чоловіки та/ або діти яких загинули в зоні проведення бойових дій;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких оголошені померлими або визнані безвісно відсутніми внаслідок російської агресії;

чоловіки та/або діти та/або батьки яких проходять службу в збройних силах України, силах територіальної оборони, добровольчих угрупуваннях в зоні проведення активних бойових дій;

житло яких було знищено та /або пошкоджено внаслідок російської агресії;

які мають чинну банківську картку, емітовану АТ КБ Приват Банк;

які надали згоду Фонду на обробку персональних даних.

Для участі в програмі жінки повинні зареєструватися за посиланням.

Як отримати гроші й на що їх можна витрачати

Якщо заява була схвалена, то особи отримають сповіщення. Після того учасники, що долучились до програми, мають погодитись з умовами та отримати картки.

Особи, що отримали гроші, можуть йти у місцеві магазини та аптеки й купувати товари. Перелік груп товарів обмежений, а саме — продукти харчування (дитяче харчування), медикаменти, засоби гігієни (підгузки, памперси), побутова хімія та товари для дітей (ігри, що розвивають).

Суворо забороняється витрачати грошові кошти для придбання будь-яких алкогольних напоїв, тютюнових виробів та засобів для паління, для оплати участі в азартних іграх.

Окрім того, не можна переказувати гроші й надавати банківську картку, надану фондом, третім особам.

У якості звіту особа має показати копію чека.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії дітей можуть розраховувати на виплати в розмірі 50 тисяч гривень.