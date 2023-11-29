Шесть категорий женщин в Украине могут получить целевую выплату: как это сделать
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Список товаров, которые можно купить на эти деньги, ограничен
Украина пытается начислять социальные выплаты даже во время войны. Одной из категорий лиц, имеющих право на деньги, являются женщины, которые пострадали в результате военных действий и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Как объясняют на сайте благотворительного фонда Mama Moya, такую денежную выплату получат 6 категорий женщин. Они должны потратить это помощь на ограниченный перечень групп товаров.
Помощь могут получить следующие категории женщин
- мужчины и/или дети которых погибли в зоне проведения боевых действий;
- мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны безвестно отсутствующими в результате российской агрессии;
- мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в вооруженных силах Украины, силах территориальной обороны, добровольческих группировках в зоне проведения активных боевых действий;
- жилье которых было уничтожено и/или повреждено в результате российской агрессии;
- имеющие действующую банковскую карту, эмитированную АО КБ Приват Банк;
- дали согласие Фонда на обработку персональных данных.
Для участия в программе женщины должны зарегистрироваться по ссылке.
Как получить деньги и на что их можно тратить
Если заявление было одобрено, лица получат уведомление. После этого участники, которые присоединились к программе, должны согласиться с условиями и получить карточки.
Лица, получившие деньги, могут идти в местные магазины и аптеки и покупать товары. Список групп товаров ограничен, а именно — продукты питания (детское питание), медикаменты, средства гигиены (подгузники, памперсы), бытовая химия и товары для детей (развивающие игры).
Строго запрещается тратить денежные средства для приобретения любых алкогольных напитков, табачных изделий и курительных средств, для оплаты участия в азартных играх.
Кроме того, нельзя переводить деньги и предоставлять банковскую карту, предоставленную фондом, третьим лицам.
В качестве отчета лицо должно показать копию чека.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории детей могут рассчитывать на выплаты в размере 50 тысяч гривен.