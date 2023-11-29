Шесть категорий женщин в Украине могут получить целевую выплату: как это сделать

Список товаров, которые можно купить на эти деньги, ограничен

Украина пытается начислять социальные выплаты даже во время войны. Одной из категорий лиц, имеющих право на деньги, являются женщины, которые пострадали в результате военных действий и оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Как объясняют на сайте благотворительного фонда Mama Moya, такую денежную выплату получат 6 категорий женщин. Они должны потратить это помощь на ограниченный перечень групп товаров.

Помощь могут получить следующие категории женщин

мужчины и/или дети которых погибли в зоне проведения боевых действий;

мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны безвестно отсутствующими в результате российской агрессии;

мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в вооруженных силах Украины, силах территориальной обороны, добровольческих группировках в зоне проведения активных боевых действий;

жилье которых было уничтожено и/или повреждено в результате российской агрессии;

имеющие действующую банковскую карту, эмитированную АО КБ Приват Банк;

дали согласие Фонда на обработку персональных данных.

Для участия в программе женщины должны зарегистрироваться по ссылке.

Как получить деньги и на что их можно тратить

Если заявление было одобрено, лица получат уведомление. После этого участники, которые присоединились к программе, должны согласиться с условиями и получить карточки.

Лица, получившие деньги, могут идти в местные магазины и аптеки и покупать товары. Список групп товаров ограничен, а именно — продукты питания (детское питание), медикаменты, средства гигиены (подгузники, памперсы), бытовая химия и товары для детей (развивающие игры).

Строго запрещается тратить денежные средства для приобретения любых алкогольных напитков, табачных изделий и курительных средств, для оплаты участия в азартных играх.

Кроме того, нельзя переводить деньги и предоставлять банковскую карту, предоставленную фондом, третьим лицам.

В качестве отчета лицо должно показать копию чека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории детей могут рассчитывать на выплаты в размере 50 тысяч гривен.