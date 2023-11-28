Две категории украинцев получат выплаты: сумма автоматически поступит на счет

Начисление будет выплачиваться через ПриватБанк

Украинцы, бывшие узниками концлагерей, или пережившие немецкую оккупацию, получат выплату от ПриватБанка. Такое начисление производится с 2014 года.

Как сообщает член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, данный банк является единственным, кому правительством Федеративной Республики Германия предоставлена возможность выплачивать средства. Выплата начисляется с 24 ноября.

"Мы делаем все возможное, чтобы получатели средств чувствовали себя в банке максимально комфортно, а выплаты были произведены в кратчайшие сроки. Все выплаты и другие операции в рамках этого проекта банк средств без комиссии для получателя", — говорит Мусиенко.

По словам Мусиенко, на такую выплату рассчитывают украинцы, лично пострадавшие от Холокоста.

"ПриватБанк уведомляет всех получателей выплату о поступлении средств по телефону или через СМС ", — объясняется в сообщении.

Сумма выплаты может автоматически производиться на счет клиента. Однако, если у такого украинца нет счета на ПриватБанке, получить деньги можно в любом отделении банка в городах и районах страны. Для этого лицу достаточно показать паспорт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что люди, пострадавшие от войны, могут рассчитывать на выплату, однако нужно отвечать сразу трем условиям.