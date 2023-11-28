Дві категорії українців отримають виплати: сума автоматично поступить на рахунок

Нарахування буде виплачуватись через ПриватБанк

Українці, які є колишніми в'язнями концтаборів, або пережили німецьку окупацію, отримати виплату від ПриватБанку. Таке нарахування здійснюється з 2014 року.

Як повідомляє член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, даний банк є єдиним, кому урядом Федеративної Республіки Німеччина надано можливість виплачувати кошти. Виплата нараховується з 24 листопада.

"Ми робимо все можливо, щоб одержувачі коштів відчували себе в банку максимально комфортно, а виплати були проведені в найкоротші терміни. Усі виплати та інші операції в рамках цього проєкту банк коштів без комісії для одержувача", — каже Мусієнко.

За словами Мусієнка, на таку виплату розраховують українці, що особисто постраждали від Голокосту.

"ПриватБанк повідомляє всім отримувачам виплату про надходження коштів за телефоном або через СМС", — пояснюється у повідомленні.

Сума виплати може автоматично здійснюватись на рахунок клієнта. Однак якщо у такого українця немає рахунку на ПриватБанку, отримати гроші можна у будь-якому відділенні банку в містах та районах країни. Для цього особі достатньо лише показати паспорт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що люди, які постраждали від війни, можуть розраховувати на виплату, однак треба відповідати одразу трьом умовам.