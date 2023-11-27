Грошова допомога для постраждалих внаслідок війни: які умови та куди звертатися

Треба встигнути зареєструватись

Постраждалі від війни українці можуть розраховувати на соціальні виплати від держави. Благодійний фонд Карітас Харків здійснюватиме нарахування, якщо особа належатиме одразу до трьох категорій.

Як мовиться на в офісі благодійного фонду, виплата надходитиме у рамках проєкту "Грошова допомога та стійкість для України". Реєстрація продовжиться до 29 листопада.

Грошову допомогу можуть отримати сім'ї ВПО, які прибули із зон бойових дій після 24 лютого 2022 року, а також місцеві жителі, які постраждали від бойових дій (знищене майно чи постраждало здоров’я).

Які критерії для здійснення допомоги

Критерій 1. Приналежність до однієї з категорій уразливості:

один із членів домогосподарства є особою з обмеженими можливостями;

один із членів домогосподарства є особою з тяжким захворюванням;

самотня особа похилого віку (55+) або домогосподарство, що складається з двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні сім'ї (троє або більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Критерій 2. Домогосподарство втратило джерело доходу або ті, чий середній місячний дохід на одну особу становить менш як 6318 гривень.

Критерій 3. Домогосподарство ледь задовольняє основні потреби.

Варто зауважити, що гроші отримають ті, хто має всі три умови.

Куди звертатися для реєстрації на виплату

Реєстрація проходитиме з 27 по 29 листопада 2023 року з 9:30 до 16:00.

За більш детальною інформацією щодо участі у цьому проєкті звертайтесь на номер гарячої лінії: 0 800 33 6734.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії дітей можуть розраховувати на виплати в розмірі 50 тисяч гривень.