Денежная помощь для пострадавших в результате войны: какие условия и куда обращаться

Надо успеть зарегистрироваться

Пострадавшие от войны украинцы могут рассчитывать на социальные выплаты от государства. Благотворительный фонд Каритас Харьков будет производить начисления, если лицо будет принадлежать сразу к трем категориям.

Как говорится в офисе благотворительного фонда, выплата будет поступать в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины". Регистрация продлится до 29 ноября.

Денежную помощь могут получить семьи ВПЛ, прибывшие из зон боевых действий после 24 февраля 2022 года, а также местные жители, пострадавшие от боевых действий (уничтоженное имущество или пострадавшее здоровье).

Какие критерии для оказания помощи

Критерий 1. Принадлежность к одной из категорий уязвимости:

один из членов домохозяйства является лицом с ограниченными возможностями;

один из членов домохозяйства является лицом с тяжелым заболеванием;

одинокое пожилое лицо (55+) или домохозяйство, состоящее из двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми до 3 лет.

Критерий 2. Домохозяйство потеряло источник дохода или те, чей средний месячный доход на одного человека составляет менее 6318 гривен.

Критерий 3. Домохозяйство едва удовлетворяет основным потребностям.

Следует заметить, что деньги получат те, кто имеет все три условия.

Куда обращаться для регистрации в рассрочку

Регистрация будет проходить с 27 по 29 ноября 2023 года с 9:30 до 16:00.

За более подробной информацией по участию в этом проекте обращайтесь на номер горячей линии: 0 800 33 6734.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые категории детей могут рассчитывать на выплаты в размере 50 тысяч гривен.